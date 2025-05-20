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Вторник, 20 мая 2025, 10:32 мск

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В Петербурге работник монастыря создал чат для педофилов

В Санкт-Петербурге задержали работника монастыря, который администрировал чат для педофилов.

Правоохранительные органы расследовали преступления межрегиональной группы, которая занималась распространением порнографии с участием детей. В рамках этого дела задержали 38-летнего мигранта, который служит в монастыре.

На допросе мужчина сознался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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