В Петербурге работник монастыря создал чат для педофилов

В Санкт-Петербурге задержали работника монастыря, который администрировал чат для педофилов.
Правоохранительные органы расследовали преступления межрегиональной группы, которая занималась распространением порнографии с участием детей. В рамках этого дела задержали 38-летнего мигранта, который служит в монастыре.
На допросе мужчина сознался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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