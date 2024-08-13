Под Самарой двухлетняя девочка умерла после жестокого изнасилования

Двухлетняя девочка умерла в больнице Чапаевска в Самарской области от множества травм. Ребенка привезли в бессознательном состоянии после изнасилования, сообщило управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, ЧП случилось 11 августа в поселке в окрестностях Чапаевска. Ребенок поступил в больницу без сознания, со множественными телесными повреждениями. Несмотря на усилия врачей девочка умерла.

«Возбуждено уголовное дело по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. По подозрению в убийстве и изнасиловании малолетней задержан ранее судимый сосед семьи ребёнка. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения», – рассказали в ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Суд в Челябинской области приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за надругательство над семилетней девочкой.

Чапаевск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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