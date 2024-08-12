Педофила из Магнитогорска отправили в колонию за изнасилование семилетней девочки

Житель Магнитогорска осужден за надругательство над семилетней девочкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 12 августа, областной суд признал жителя Магнитогорска виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ряд преступлений против половой неприкосновенности 7-летней девочки южноуралец совершил в 2020 году. Однако о произошедшем она рассказала матери лишь в марте 2023 года.

Суд приговорил извращенца к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях, в течение 12 лет.

Также судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей на сумму 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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