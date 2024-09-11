Суд в Москве вынес приговор мигранту-педофилу из Таджикистана

Суд в Москве вынес приговор 25-летнему гражданину Таджикистана, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении 11-летней девочки.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено 6 февраля 2024 года в межквартирном холле жилого дома на улице Покрышкина. Было установлено, что фигурант, являясь курьером одной из службы доставки, привез заказ на адрес, получить который вышла девочка. Он попросил потерпевшую пересчитать пакеты, на что девочка отвлеклась, а он в свою очередь совершил в отношении нее противоправные действия.

Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, в совокупности с иными доказательствами собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Светлана Антонова

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