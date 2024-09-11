российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 сентября 2024, 18:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Суд в Москве вынес приговор мигранту-педофилу из Таджикистана

Суд в Москве вынес приговор 25-летнему гражданину Таджикистана, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении 11-летней девочки.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено 6 февраля 2024 года в межквартирном холле жилого дома на улице Покрышкина. Было установлено, что фигурант, являясь курьером одной из службы доставки, привез заказ на адрес, получить который вышла девочка. Он попросил потерпевшую пересчитать пакеты, на что девочка отвлеклась, а он в свою очередь совершил в отношении нее противоправные действия.

Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, в совокупности с иными доказательствами собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Педофилы

В Москве вынесен приговор педофилу за насилие над 12-летней девочкой / Под Самарой двухлетняя девочка умерла после жестокого изнасилования / В Твери поймали педофила, от действий которого пострадали 40 детей / Любитель раздеваний в московском парке заключен под стражу / В Подмосковье задержан мигрант из Средней Азии: дважды пытался изнасиловать несовершеннолетнюю / В Москве задержан мужчина за сексуальное насилие против 11-летней девочки в 2009 году / В Москве задержан педофил, снимавший порно с малолетними детьми / В Москве задержан педофил

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, Педофилы,