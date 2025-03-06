Жителя Петербурга задержали за развращение 50 детей

В Петербурге мужчина прикидывался Александром Невским и совращал детей. От его действий пострадали 50 несовершеннолетних.

Как установили правоохранители, 43-летний мужчина знакомился с детьми в мессенджерах и социальных сетях. Он представлялся Александром Невским и завязывал переписку на личные темы, а затем принуждал своих жертв отправлять ему интимные видео.

Установлено, что от действий подозреваемого пострадали дети в возрасте от 8 до 14 лет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ходе обысков были изъяты четыре ноутбука и десять телефонов с переписками и контентом, который отправляли жертвы педофила. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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