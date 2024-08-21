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Среда, 21 августа 2024, 17:07 мск

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В Москве вынесен приговор педофилу за насилие над 12-летней девочкой

В Москве вынесен приговор 50-летнему мужчине по уголовному делу о насилии на 12-летней девочкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК), преступление было совершено 10 июня прошлого года одном из парков на юге мегаполиса.

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в совершенных преступлениях.

Приговором Московского городского суда обвиняемому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Москва, Елена Володина

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