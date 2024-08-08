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Четверг, 8 августа 2024, 16:08 мск

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В Твери поймали педофила, от действий которого пострадали 40 детей

Житель Твери на протяжении нескольких лет вел переписку с детьми из разных регионов, в которой присылал непристойные фотографии и требовал того же от несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи установили, что с 2019 по 2021 год мужчина в соцсети переписывался с детьми в возрасте от 10 до 16 лет. В переписке педофил поднимал темы сексуального характера, а также присылал порнографические фото- и видеоматериалы. Кроме того, он склонял детей делать то же самое.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 40 детей в возрасте от 10 до 16 лет, проживающих в различных регионах Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Развратные действия», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Вскоре педофила ждет суд.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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