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В Санкт-Петербурге замдиректора семейного центра подозревают в педофилии

В Санкт-Петербурге бывшего заместителя директора «Центра содействия семейному воспитанию №9» задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, фигурант, занимавший должность замдиректора центра в городе Колпино, в марте 2023 года и с марта по май текущего года, совершил сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних.

Педофил надругался над детьми на рабочем месте. Отмечается, что один из пострадавших является ребенком-инвалидом.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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