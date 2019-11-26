В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за пуск ракеты

В Крыму суд постановил взыскать с двух военнослужащих-техников 31 млн рублей в качестве возмещения за случайный пуск высокоточной ракеты X-29ТД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение судьи.

Военных признали виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч.1 ст.349 УК РФ). Минобороны оценивало ущерб от инцидента в 46 млн рублей.

Случайный пуск ракеты произошел в октябре 2017 года в ангаре на аэродроме в Саках. Техники проверяли ракету, с которой незадолго до этого совершил вылет истребитель Су-30СМ. Из-за нарушения регламента работ у ракеты запустился двигатель. Хотя взрыва не произошло, в результате пуска была разрушена стена ангара, сама ракета, по пути она также уничтожила еще одну ракету такого же типа и повредила комплекс подготовки авиационных средств поражения «Ока».

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 26.11.19

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