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Четверг, 24 сентября 2020, 15:50 мск

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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

В Главное управление МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, 25-27 сентября в западных, центральных, южных и восточных районах полуострова высока чрезвычайная пожарная опасность, как и в горах и непосредственно в Севастополе.

Стоит отметить, что высокая пожарная опасность была объявлена в Крыму еще 10 апреля. Тогда же от граждан потребовали соблюдать пожарную безопасность. В текущем году территории Крыма произошло 96 природных пожаров. Основная причина – неосторожное обращение с огнём.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 24.09.20

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