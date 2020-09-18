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Пятница, 18 сентября 2020, 13:03 мск

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Уровень воды в водохранилищах Симферополя упал до критических отметок

Уровень воды в трех снабжающих Симферополь водохранилищах продолжает снижение, из-за чего в городе наблюдается дефицит питьевой воды, сообщил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В Аянском водохранилище 1,359 млн кубометров, в Симферопольском 6,13 млн кубометров, а в Партизанском уже 5,95 млн кубометров», констатировал Баженов в ходе заседания оперативного штаба, которое состоялось под руководством губернатора Сергея Аксенова. Баженов констатировал, что 17 сентября со всех водохранилищ было получено 75 тыс. кубометров при норме подачи 150 тыс. кубометров.

Как писал «Новый День», зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская еще в конце мая направила письмо на имя главы верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В своем обращении она призвала международную организацию осудить действия Киева в отношении жителей Крыма в части прекращения поставок пресной воды на полуостров, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, до воссоединения Крыма с Россией, которое состоялось в 2014 году, полуостров получал воду по Северо-Крымскому каналу из Днепра, за счет чего потребности Крыма в пресной воде для орошения сельхозугодий были покрыты на 85%. В 2017 году власти Херсонской области Украины возвели дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды на полуостров.

В итоге в Крыму от нехватки воды пострадал не только агропромышленный комплекс, но ее дефицит стал наблюдаться и в населенных пунктах. Так, в административном центре Крыма – Симферополе – в феврале 2020 года возник острый дефицит питьевой воды, о чем сообщил глава города. Власти хотели подавать воду исключительно по расписанию, но к этой мере не пришлось прибегать на длительный срок. Благодаря дождям, наполнились водохранилища, в которых расположены водозаборы, и ситуация перестала быть критической. Тем не менее, проблема нехватки пресной воды на полуострове остается весьма острой, а угроза введения водоснабжения по расписанию – актуальной.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 18.09.20

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