Житель Севастополя ответит за половые преступления против трех дочерей

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Гагаринского района. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей (п.«б» ч.4 ст.132, п.«а» ч.3 ст.132, ч.1 ст.132, ч.2 ст.135 УК РФ), а также в истязании детей и беременной супруги, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам и более (п.«а, г, в» ч.2 ст.117, п.«б» ч.3 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, мужчина на протяжении длительного времени держал в страхе всю свою семью. Он совершал преступления в отношении супруги и трех несовершеннолетних дочерей. С 2000 года он систематически избивал жену и детей. А с 2011 года и по август 2018 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999, 2002 и 2009 годов рождения.

Когда же старшая дочь решила уйти из дома и жить самостоятельно, злоумышленник пригрозил ей расправой. Девушка отправилась в правоохранительные органы, где и сообщила обо всех преступлениях против нее и ее семьи. Установлено, что на учете в органах опеки, попечительства и полиции семья не состояла, сама женщина, запуганная мужем, в правоохранительные органы не обращалась.

Девочки неоднократно приходили на уроки в школу с ссадинами и гематомами, однако педагоги данные обстоятельства игнорировали. В адрес департамента образования Севастополя следователи СКР внесли представление о привлечение к ответственности лиц из числа сотрудников школы и недопущении впредь подобных фактов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 13.08.19

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