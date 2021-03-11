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Четверг, 11 марта 2021, 16:50 мск

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В Черном море затонул сухогруз

Вблизи румынского порта Констанца затонул сухогруз «Волго-Балт 179». Об этом сообщает компания GSP Offshore. Экипажу судна, принадлежащего компании GSP Falcon удалось спасти из 13 членов экипажа с погибшего сухогруза, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются.

По данным GSP Offshore, экипаж «Волго-Балта 179» состоял из граждан Украины – 12 мужчин и одной женщины. Само судно, шедшее под флагом Коморских островов, по данным сайта Balticshipping.com, принадлежало украинской компании Seatrans с привязкой к городу Николаев.

По данным Marinetraffic.com, «Волго-Балт 179» вышло из Ростова-на-Дону 6 марта и направилось в Констанцу. Playtech отмечает, что судно было загружено углем.

РБК со ссылкой на Росморречфлот сообщает, что румынские спасатели утверждают, что сухогруз «Волго-Балт 179» зарегистрирован в Эстонии. Представитель агентства уточнил, что инцидент произошел в зоне ответственности румынских береговых служб.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 11.03.21

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