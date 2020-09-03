Военные моряки РФ отправились спасать экипаж бедствующего в Индийском океане танкера

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота отправился для оказания экстренной помощи терпящему в Индийском океане танкеру New Diamond, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома», осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместных российско-индийских военно-морских учениях «Индра Нэви», направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане», – рассказали в НЦУО.

Известно, что терпящий бедствие танкер направлялся из Кувейта в Индию. На данный момент оно находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки. Вся команда, за исключением двух членов экипажа покинула судно на спасательных шлюпках.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.20

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