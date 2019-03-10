При столкновении катера с китом у побережья Японии пострадали более 80 человек

У берегов Японии случилось серьезное ЧП – катер на подводных крыльях столкнулся во время движения с морским животным, скорее всего – с китом. В результате различные травмы получили более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Установлено, что катер вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо на скорости 80 км/ч. На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа. Во время движения произошло столкновение, предположительно с китом. «После звука сильного удара я стукнулся о стоящее передо мной кресло. Люди вокруг стонали от боли», – рассказал агентству Kyodo один из пассажиров злополучного рейса.

В результате столкновения были повреждены подводные крылья, на корме образовалась 15-сантиметровая трещина. Пять человек получили серьезные ранения, однако катер смог прибыть в порт назначения. О судьбе морского животного ничего не известно.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 10.03.19

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