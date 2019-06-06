Российский корабль без разрешения зашел в территориальные воды Украины

Российский корабль вошел в территориальные воды Украины без разрешения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 5 июня: из-за шторма, бушевавшего западнее Тарханкутского полуострова сухогруз MELITA, следовавший под российским флагом из Астрахани в Констанцу, вынуждено углубился в территориальные воды Украины на 5 миль. Об этом сообщила пресс-служба украинских ВМС, отметив, что автоматическая идентификационная система была отключена.

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины обнаружило судно на траверзе Тендровской косы. Пограничники опросили экипаж на предмет причин нарушения границы. «Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной Конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом до пункта назначения» – заявили в ведомстве.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.06.19

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