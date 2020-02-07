У побережья Эстонии затонул российский траулер

В территориальных водах Эстонии утром 7 февраля ушел ко дну российский рыболовный траулер. Экипажу в полном составе из 7 человек удалось спастись пишет Ilta-Sanomat.

Издание сообщает, что в спасательной операции принимали участие эстонские и финские подразделения, применялись вертолеты. Одна из винтокрылых машин доставила пятерых моряков в Таллин, а другой вертолет двоих пострадавших – в больницу в Хельсинки.

В спасательных работал были задействованы вертолет и два судна эстонского департамента полиции и погранохраны (PPA), а с финской стороны – вертолет и два судна. Кроме того в спасательной операции участвовали два гражданских судна.

По данным агентства BNS, на судне вышло из строя рулевое управление и появилась течь. Моряки подали сигнал SOS. Траулер быстро пошел ко дну, однако экипаж сумел своевременно эвакуироваться, воспользовавшись шлюпкой.

Первым на место ЧП прибыл танкер под либерийским флагом. Экипаж поднял на борт терпящих бедствие моряков.

По словам медиков, помощь морякам не понадобилась, с их здоровьем все в порядке.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 07.02.20

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