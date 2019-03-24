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NewDayNews.ru

Воскресенье, 24 марта 2019, 11:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

У берегов Норвегии потерпели бедствие сразу два корабля

В одном и том же районе у берегов Норвегии потерпели бедствие сразу два корабля.

23 марта в сильный шторм попал пассажирский паром Vikings Sky. У судна заглохли двигатели. На борту находились 1 тысяча 300 человек, из них четверо россиян. Пассажиры начади выкладывать в сеть видео, где из-за качки предметы мебели ездят по салону в разные стороны, сбивая попавшихся на пути людей, а потолочные перекрытия падают вниз. Пострадали 9 человек, на данный момент они госпитализированы.

Из-за сложных погодных условий людей начали эвакуировать на вертолетах.

Сегодня стало известно, что в том же районе потерял ход еще один корабль – сухогруз шел на помощь Vikings Sky. Но с него тоже пришлось эвакуировать людей.

Спасательная операция продолжается.

Осло, Игорь Юров

Осло. Другие новости 24.03.19

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