В одном и том же районе у берегов Норвегии потерпели бедствие сразу два корабля.
23 марта в сильный шторм попал пассажирский паром Vikings Sky. У судна заглохли двигатели. На борту находились 1 тысяча 300 человек, из них четверо россиян. Пассажиры начади выкладывать в сеть видео, где из-за качки предметы мебели ездят по салону в разные стороны, сбивая попавшихся на пути людей, а потолочные перекрытия падают вниз. Пострадали 9 человек, на данный момент они госпитализированы.
Из-за сложных погодных условий людей начали эвакуировать на вертолетах.
Сегодня стало известно, что в том же районе потерял ход еще один корабль – сухогруз шел на помощь Vikings Sky. Но с него тоже пришлось эвакуировать людей.
Спасательная операция продолжается.
Осло, Игорь Юров
Осло. Другие новости 24.03.19
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