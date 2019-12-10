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Вторник, 10 декабря 2019, 14:11 мск

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ФСБ: украинские радикалы стремятся дестабилизировать Крым

Фото: пресс-служба Кремля

Одной из угроз для безопасности России являются действия украинских радикалов. Такое заявление сделал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, выступая на заседании НАК.

«Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму», – цитирует ТАСС главу спецслужбы. По словам Бортникова, число выявленных и готовящихся преступлений террористической направленности снизилось, однако активность законспирированных экстремистских ячеек зафиксирована во всех федеральных округах. Он отметил, что в уходящем году на территории России силовикам удалось пресечь деятельность 78 таких ячеек. Злоумышленники готовили террористические акты, а также и нападения на правоохранителей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.19

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