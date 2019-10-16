ФСБ заявила о 39 предотвращенных терактах с начала года

С начала года российские силовики предотвратили 39 терактов. Об этом рассказал глава ФСБ России Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов. Мероприятие состоялось в Сочи.

«При активном участии сообщества спецслужб наших стран международным террористическим организациям был нанесен ощутимый ущерб. Однако крупные международные террористические организации, в первую очередь [запрещенные в РФ] ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта» – прежнее название организации «Исламское государство», ИГ, запрещена в РФ и «Аль-Каида»), сохранили возможности для продолжения своей преступной деятельности, – отметил Бортников. – Как следствие, только в 2019 году по всему миру было совершено свыше 1,5 тыс. нападений, в результате которых погибли и пострадали около 7 тыс. человек».

Бортников указал спецслужбам на необходимость корректировать подходы борьбы с терроризмом, повышая результативность взаимодействия, расширяя проведение согласованных мероприятий, наращивая обмен значимой информацией и активизируя работу в информационной среде.

Москва, Иван Гридин

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