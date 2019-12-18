Старший судебный пристав по Керчи и его подчиненные попались на взятке

В отношении начальника отдела судебных приставов по Керчи, его заместителя и судебного пристава-исполнителя данного отдела возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, их обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

Старший судебный пристав по Керчи и его подчиненные попались на взятке

Установлено, что они договорились за мзду совершить действия в пользу одного из предприятий. По версии следствия, начальник отдела и его заместитель потребовали от судебного пристава-исполнителя окончить взыскание 1,1 млн рублей штрафа с предприятия. В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления.

12 декабря замначальника отдела недалеко от одной заправок лично получил от посредника 100 тыс. рублей, распределив их впоследствии между коллегами. После этого мздоимцев с поличным задержали сотрудники спецподразделения республиканского УФСБ.

Начальник отдела и его заместитель помещены под домашний арест, пристав-исполнитель в связи с определенными обстоятельствами находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 18.12.19

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