российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 декабря 2019, 15:16 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

Старший судебный пристав по Керчи и его подчиненные попались на взятке

Скриншот с видео УФСБ России по РК и Севастополю

В отношении начальника отдела судебных приставов по Керчи, его заместителя и судебного пристава-исполнителя данного отдела возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, их обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

Старший судебный пристав по Керчи и его подчиненные попались на взятке

Установлено, что они договорились за мзду совершить действия в пользу одного из предприятий. По версии следствия, начальник отдела и его заместитель потребовали от судебного пристава-исполнителя окончить взыскание 1,1 млн рублей штрафа с предприятия. В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления.

12 декабря замначальника отдела недалеко от одной заправок лично получил от посредника 100 тыс. рублей, распределив их впоследствии между коллегами. После этого мздоимцев с поличным задержали сотрудники спецподразделения республиканского УФСБ.

Начальник отдела и его заместитель помещены под домашний арест, пристав-исполнитель в связи с определенными обстоятельствами находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 18.12.19

Каша из конопли: в Крыму расследуется дело в отношении трех сотрудников полиции. / Еще два министра Крыма сохранили свои кресла. / На ЮБК поднимут плату за водоотведение. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Депутат-единоросс попалась на афере с деньгами «Газпрома» – похищено более 20 млн рублей

Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову дали 14 лет за махинации на 14 млрд рублей

Суд вынес приговор за растрату экс-главе «Волго-Балта» и двум топ-мененджерам

Главный борец с коррупцией Алтайского края сядет в тюрьму за взятку

Член СПЧ предложил приравнять хищение из бюджета к госизмене

Генпрокуратура вплотную займется борьбой с откатами

Чайка сообщил о более чем 160 делах по космодрому Восточный

В Ростове-на-Дону возбудили дело о злоупотреблении на 1,5 млрд рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция, Крым+Севастополь, ЧП в Крыму,