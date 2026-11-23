В Федеральном агентстве по делам национальностей провели обыски по делу о хищении 360 млн рублей

В офисе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) прошли обыски по уголовному делу о хищении бюджетных средств в размере 360 млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

Офис ведомства расположен на 13-м этаже в одной из башен «Москва-сити».

По сведениям издания, по коррупционному делу задержаны замруководителя ФАДН Арина Ямкова, замглавы Управления программ и проектов в сфере нацполитики Анастасия Берновская, начальник управления по работе с иностранными гражданами Иван Власов и замдиректора ФГБУ «Дом народов России» Евгений Соловьев. Их подозревают в присвоении денег, выделенных на реализацию государственной национальной политики в сфере духовно-просветительской деятельности в новых регионах России.

Согласно версии следствия, задержанные организовали преступную группировку, к которой привлекли несколько бизнесменов. В 2024 году фигуранты обеспечивали выдачу субсидий предпринимателям за якобы проведение просветительской деятельности и социологических опросов. Однако те фактически не исполняли заказы, а в ФАДН предоставляли поддельную отчетность. Ущерб государству от преступной схемы превысил 1 млрд рублей.

Отмечается, что представители Следственного департамента МВД России уже предъявили фигурантам обвинение и готовят ходатайство в суд об их аресте.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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