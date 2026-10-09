Сотрудников таможни задержали за махинации со списанием утильсбора

Сотрудников Федеральной таможенной службы РФ уличили в махинациях со списанием утильсбора за автомобили. Коррупционеры получили взяток на 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни, – говорится в сообщении. – Она была связана с содействием недобросовестным участникам ВЭД в списании утилизационного сбора за транспортные средства с нарушением установленного порядка».

По данным ФТС, сотрудники превышали должностные полномочия и получили за покровительство при незаконном перемещении ТС взятки на сумму более 13 млн рублей.

Когда одного из участников задержали, другой уволился со службы, чтобы скрыть следы преступления. Однако правоохранители установили всех членов группы. Возбуждено семь уголовных дел за превышение полномочий, дачу и получение взятки в особо крупном размере.

«В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей», – добавили в ведомстве.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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