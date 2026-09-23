Обвиняемого в хищении топлива генерала МВД отпустили из СИЗО

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замначальника подмосковного управления МВД – начальника тыла генерал-майора Сергея Малькова и двоих бывших высокопоставленных сотрудников главка, обвиняемых в хищении служебного моторного топлива. Таким образом, суд удовлетворил аппеляционную жалобу защиты.

Суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 ноября.

На заседании в среду защита Малькова просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или на другую меру, не связанную с заключением под стражей, заявив, что 66-летний подзащитный имеет многочисленные государственные и ведомственные награды, в том числе был награжден за участие в СВО. Кроме того, адвокат указал на состояние здоровья, которое не позволяет его подзащитному находиться в СИЗО, передает «Интерфакс».

Тем временем Мальков стал фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом сообщил следователь в суде, где рассматривалась жалоба на арест генерала. По его словам, дела были возбуждены 22 сентября, передает ТАСС. Подробностей следователь не раскрыл.

Об аресте Малькова, начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РФ по Подмосковью полковника Алексея Суярова и начальника отдела центра подполковника Анны Левиной стало известно 7 сентября. Всех троих уволили из правоохранительных органов после возбуждения уголовного дела.

Экс-правоохранители проходят по делу о хищении автомобильного топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Сумма ущерба пока не раскрывается.

По делу о хищении топлива также были арестованы председатель совета директоров топливного оператора «Евротранс» Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. Мещанский суд Москвы отправил Мартышова под арест до 6 ноября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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