российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нерадько, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и был отстранен от должности в 2023 году. Незадолго до этого в кабинете главы ведомства прошли обыски по делу о взятке, которую, по одной из версий, получила заместитель начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяна Кочерова.

Кроме того, в прошлом году был задержан заместитель Нерадько Сергей Тимошенко. Следователи считают, что он получил 4 млн рублей за покровительство от предпринимателей, когда курировал строительство и капремонт социально-значимых объектов по муниципальным и госконтрактам в Брянской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Судья из Сочи попался на многомиллионной взятке / В Москве задержали главу управления Минпромторга РФ по делу о крупной взятке / Обвиняемый в коррупции экс-замглавы правительства Подмосковья ушел на СВО / В Приморском крае задержали главу филиала «Нацрыбресурса» / У экс-замминистра обороны РФ Цаликова требуют изъять имущество на 7 миллиардов / Мэр Уфы организовал незаконное использование земельных участков / Задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев / Задержан и арестован: замдиректора парка «Патриот» попался на взятке в 18 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,