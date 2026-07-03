Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нерадько, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и был отстранен от должности в 2023 году. Незадолго до этого в кабинете главы ведомства прошли обыски по делу о взятке, которую, по одной из версий, получила заместитель начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяна Кочерова.

Кроме того, в прошлом году был задержан заместитель Нерадько Сергей Тимошенко. Следователи считают, что он получил 4 млн рублей за покровительство от предпринимателей, когда курировал строительство и капремонт социально-значимых объектов по муниципальным и госконтрактам в Брянской области.

Москва, Зоя Осколкова

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