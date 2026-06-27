В Москве задержали главу управления Минпромторга РФ по делу о крупной взятке

Начальник управления Минпромторга России Валентин Цупрун задержан по подозрению в коррупции. Главу управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения задержали в пятницу на рабочем месте сотрудники Следственного комитета, сообщает РБК.

Источники издания в правоохранительных органах уточнили, что чиновнику предъявлены обвинения в получении особо крупной взятки за общее покровительство коммерческой структуры. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В ведомстве подтвердили задержание Цупруна. Минпромторг оказывает активное содействие следственным органам, сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, в ноябре 2025 года по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере был задержан директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube