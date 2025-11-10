В Москве арестован глава департамента Минпромторга РФ по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента Минпромторга РФ Михаила Кузнецова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По ходатайству следствия чиновник пробудет под стражей, как минимум, два месяца.
В пресс-службе уточнили, что Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Другие подробности пока не приводятся.
Москва, Анастасия Смирнова
