Понедельник, 10 ноября 2025, 17:34 мск

В Москве арестован глава департамента Минпромторга РФ по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента Минпромторга РФ Михаила Кузнецова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По ходатайству следствия чиновник пробудет под стражей, как минимум, два месяца.

В пресс-службе уточнили, что Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Другие подробности пока не приводятся.

Москва, Анастасия Смирнова

