Мишустин сменил главу Росавиации

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Новым руководителем ведомства распоряжением премьер-министра назначен Дмитрий Ядров. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Дмитрий Ядров родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». Трудился на различных должностях в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве замруководителя «координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», – отметили в пресс-службе кабмина.

Ранее сегодня «Известия» анонсировали скорую отставку Нерадько. Он возглавлял Росавиацию с 2009 года. Издание отмечало, что в мае 2022 года Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По сведениям источника близкого к Минтрансу, выговор главе агентства был сделан из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева и кабмина.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»