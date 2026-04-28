Мэр Уфы организовал незаконное использование земельных участков

Следственный комитет подтвердил задержание главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

Как ранее сообщалось, Мавлиева задержали в его кабинете. Кроме того, фигурантами дела стали замглавы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория.

«По версии следствия, фигуранты организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев города Уфы. Так в 2025 году глава администрации, используя свои полномочия в сфере градостроительной деятельности, потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. В частности, речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города», – говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«В настоящее время по уголовному делу проведены допросы, обыски и выемки. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – добавили в СК.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

