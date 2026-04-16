Главу Западно-Сибирской железной дороги подозревают во взяточничестве

Руководителя Западно-Сибирской железной дороги задержали в Новосибирской области по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по части 6 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки», – говорится в сообщении.

По данным следствия, с апреля 2025-го по апрель 2026 года фигурант получил более 50 млн рублей за общее покровительство и незаконные действия в пользу представителей коммерческих организаций.

Кроме того, задержан и представитель РЖД, которого подозревают в даче взятки главе Западно-Сибирской железной дороги (ч. 5 ст. 291 УК).

Расследование продолжается. Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Новосибирск, Зоя Осколкова

