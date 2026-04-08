Новый мэр Нововоронежа задержан за взятку через неделю после назначения

В Нововоронеже главу администрации города Юрия Черенкова вызвали на допрос по подозрению во взяточничестве. Это произошло через семь дней после его назначения на должность.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», правоохранители провели обыски по месту жительства Черенкова и в его рабочем кабинете. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

Черенков стал градоначальником всего неделю назад. О заменил на этом посту Романа Ефименко, который продержался на этой доолжности лишь семь месяцев.

Воронеж, Зоя Осколкова

