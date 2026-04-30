У экс-замминистра обороны РФ Цаликова требуют изъять имущество на 7 миллиардов

Никулинский суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск к бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову и его окружению об обращении в доход государства имущества более чем на 7 млрд рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы.

Генпрокуратура требует изъять в доход государства земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, автомобили премиум-класса, денежные средства на общую сумму более 7 млрд рублей.

О возбуждении уголовного дела в отношении Цаликова и его задержании стало известно в начале марта. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и хищениях бюджетных средств. По информации Следственного комитета РФ, участникам криминальной группы в 2017-2024 годах инкриминируются взяточничество, хищения бюджетных денежных средств и легализация похищенного. Основанием к возбуждению дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России. Суд отправил Цаликова под домашний арест.

Москва, Наталья Петрова

