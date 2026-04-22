Задержан и арестован: замдиректора парка «Патриот» попался на взятке в 18 млн рублей

Заместитель генерального директора парка «Патриот» Минобороны России Виталий Мелимук задержан и заключен под стражу по обвинению в получении взятки в 18 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в декабре 2025 года госзаказчик заключил с ООО «Гермес» контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области и филиала парка «Патриот» в Кронштадте Санкт-Петербурга. Общая сумма контракта – свыше 1,4 млрд рублей.

В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 млн рублей от гендиректора ООО «Гермес» за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним, отметили в СКР.

По данному факту военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Мелимук задержан, по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, 10 апреля военный суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, отвечавшего за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 85 млн рублей по делу о многомиллионных хищениях при строительстве объектов парка. Ранее были осуждены его сообщники – бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимир Шестеров и экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Шестеров приговорен к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Его лишили звания генерал-майора. Ахмедов получил 5 лет колонии. Суд также обязал его выплатить штраф в 300 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube