Судья из Сочи попался на многомиллионной взятке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СК РФ.

Согласно материалам следствия, 1 июля 2025 года Богданович на территории АЗС в Сочи через троих посредников – Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко – получил первую часть взятки в виде 25 млн рублей из общей суммы в 50 млн рублей от подсудимого Сафарбия Напсо. Деньги передавались за рассмотрение его уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Уголовное преследование Богдановича возможно только после получения согласия ВККС. В случае принятия положительного решения будет возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По информации СК, уголовное дело в отношении Зенина и Нестеренко уже рассматривается в суде. Дело против Хребтенко выделено в отдельное производство.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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