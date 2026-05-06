Среда, 6 мая 2026, 10:27 мск

В Приморском крае задержали главу филиала «Нацрыбресурса»

В Приморье задержали руководителя филиала ФГУП «Нацрыбресурс». Его подозревают в незаконном использовании федерального имущества.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, во время проверки портовых гидротехнических сооружений вскрылись нарушения. Компания арендовала пирс рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы во Владивостоке, который находится в хозяйственном ведении «Нацрыбресурса». Однако позже договор был расторгнут из-за невыполнения арендатором инвестиционных обязательств, включая ремонт объекта.

«Однако ввиду отсутствия контроля за использованием объекта со стороны Приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс» общество продолжило вести хозяйственную деятельность, незаконно оказывая услуги по ремонту и швартовке судов и взимая за это плату. Ущерб, причиненный государству неправомерным использованием имущества, превысил 2 млн рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил подозреваемого под домашний арест на срок 1 месяц 16 суток.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

