Дело экс-губернатора Челябинской области Юревича будет рассмотрено в московском суде

Центральный районный суд Челябинска принял решение передать уголовное дело экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка на рассмотрение в Тверской суд Москвы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Юревич обвиняется по ч.6 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия) УК, Москалюк – по ч. 4 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, Юревич в 2010-2014 годах в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли более 3,2 млрд рублей, а взамен привлекал их к исполнению госконтрактов на ремонт и содержание региональных дорог. Также губернатор в 2012 году в Челябинске через своего советника Александра Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в сумме 26 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе». Помимо этого, Михаил Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие – револьвер системы Смита и Вессона калибра 10,67 мм, которое хранил у себя дома до его изъятия в ходе обыска.

Предполагается, что процесс пройдет в заочном режиме, фигуранты в России не проживают.

Челябинск, Анастасия Смирнова

Метки / Коррупция

Бывший замминистра обороны Попов лишен звания, приговорен к 19 годам «строгача» и штрафу 85 млн рублей / Экс-чиновнику Минобороны дали 6 лет «строгача» за взятку в 19 млн рублей / Новый мэр Нововоронежа задержан за взятку через неделю после назначения / Экс-министр тарифной политики Красноярского края арестован по делу о взятке в 5 млн рублей / Вице-губернатора Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве / Министра тарифной политики Красноярского края задержали за взятку / Экс-глава Курской области признал вину в получении взяток и назвал инициатора коррупционной схемы / Бывшего вице-губернатора Алтайского края приговорили к пяти годам тюрьмы

