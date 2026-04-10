Бывший замминистра обороны Попов лишен звания, приговорен к 19 годам «строгача» и штрафу 85 млн рублей

Военный суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, который обвинялся в коррупции, в том числе во взяточничестве и должностных преступлениях, к 19 годам годам колонии строгого режима и крупному штрафу – 85 млн рублей.

При этом Попов был лишен звания генерала армии, у него конфискованы 45,6 млн рублей.

Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, бывший военный чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия).

Следствием и судом установлено, что в 2022-2024 годах заместитель Министра обороны России Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке «Патриот» и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

За счет похищенных денежных средств по указанию Попова силами работников ООО «Архитектурная строительная компания», ООО «Компания инженер», ООО «Мастер сервис», а также индивидуальных предпринимателей под руководством Шестерова и Ахмедова в Московской области возведен ряд объектов недвижимости. Это двухэтажный жилой дом, гостевой дом, двухэтажный гараж. Парком «Патриот» на них незаконно затрачено свыше 25 млн рублей.

Также следователи выявили еще ряд преступлений. В 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО «Бамстройпуть» взятки на общую сумму более 45 млн рублей в виде безвозмездного владения и использования по своему усмотрению недвижимости – квартиры в Москве на 3-й Фрунзенской улице и автомобиля марки Lexus за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

Помимо этого, в ходе осмотра жилища Попова военными следователями изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

На имущество обвиняемого по ходатайству военного следователя судом наложен арест на сумму свыше 100 млн рублей.

В прессе уже появились сообщения, что защита Попова намерена обжаловать приговор.

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов ранее приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

