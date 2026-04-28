Задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев

В Уфе задержали главу городской администрации Ратмира Мавлиева. Кроме того, проходят обыски в кабинетах его заместителя.

Как сообщают местные СМИ, силовики задержали Мавлиева в его рабочем кабинете и доставили на допрос в местное управление Следственного комитета.

Также правоохранители пришли с обысками к заместителям Рустаму Хазиеву и Агарагиму Кагиргаджиеву.

Предположительно, расследование может быть связано с махинациями с землей санатория «Радуга». Речь идет об участке с видом на реку Уфа в микрорайоне «Зеленая роща», который чиновники, по данным источников, отмежевали и продали без торгов своим знакомым.

Уфа, Зоя Осколкова

