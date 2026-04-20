Генпрокуратура РФ составила обобщенный портрет коррупционера

В Генеральной прокуратуре России составили обобщенный портрет российского коррупционера на основе данных за период с 2018 по 2025 год. В общей сложности за это время было выявлено более 140 тысяч взяточников. Об этом сообщает РБК.

Согласно анализу специалистов ведомства, наиболее распространенным видом коррупционных преступлений остается получение или дача взятки. Доля взяточничества за восемь лет выросла с 48,4 до 67,4%, тогда как на случаи мошенничества в 2025 году пришлось 12,2% от общего числа подобных правонарушений.

Коррупционные преступления чаще всего совершаются не в одиночку. Почти пятая часть случаев приходится на групповые действия, значительная часть которых осуществляется по предварительному сговору или в составе организованных групп.

По данным ГП, типичный фигурант подобных дел – мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющий высшее образование, состоящий в браке и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Психологический портрет показывает, что такие лица характеризуются прагматичностью, целеустремленностью и завышенной самооценкой. При этом они демонстрируют высокую значимость моральных ориентиров, но низкий уровень уважения к правовым нормам – говорят, что ценят совесть, но не закон.

Женщины составляют 19,5% от общего числа выявленных коррупционеров. При этом чаще они выступают в роли посредников при передаче незаконных вознаграждений.

Почти половина фигурантов (49,8%) – наемные работники. Среди представителей силовых структур наибольшее число осужденных за коррупционные преступления приходится на сотрудников органов внутренних дел.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

