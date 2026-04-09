Экс-чиновнику Минобороны дали 6 лет «строгача» за взятку в 19 млн рублей

Тверской суд Москвы признал экс-замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 19,9 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Также осужденного лишили права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, госкорпорациях сроком на 5 лет.

По данным следствия, госзаказчик заключил с ООО «Транслом» многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья. Контроль за его исполнением возлагался на Васенина. В 2021-2022 годах фигурант получил от представителей компании более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млнрублей.

«Таким образом, в результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», – отметили в СК.

Васенин был арестован в конце апреля 2025 года. На его имущество по ходатайству военного следователя суд наложил арест на общую сумму свыше 230 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

Коррупция

Новый мэр Нововоронежа задержан за взятку через неделю после назначения / Экс-министр тарифной политики Красноярского края арестован по делу о взятке в 5 млн рублей / Вице-губернатора Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве / Министра тарифной политики Красноярского края задержали за взятку / Экс-глава Курской области признал вину в получении взяток и назвал инициатора коррупционной схемы / Бывшего вице-губернатора Алтайского края приговорили к пяти годам тюрьмы / Начальник медцентра Минобороны получил 7,5 лет «строгача» за коррупцию / Задержанные чиновники мэрии Сочи проходят по делу о крупной взятке

