Экс-чиновнику Минобороны дали 6 лет «строгача» за взятку в 19 млн рублей

Тверской суд Москвы признал экс-замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 19,9 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Также осужденного лишили права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, госкорпорациях сроком на 5 лет.

По данным следствия, госзаказчик заключил с ООО «Транслом» многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья. Контроль за его исполнением возлагался на Васенина. В 2021-2022 годах фигурант получил от представителей компании более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млнрублей.

«Таким образом, в результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», – отметили в СК.

Васенин был арестован в конце апреля 2025 года. На его имущество по ходатайству военного следователя суд наложил арест на общую сумму свыше 230 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

