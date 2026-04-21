Вторник, 21 апреля 2026, 17:37 мск

Главу оборонного предприятия в Калининградской области подозревают в хищении

В Калининградской области руководителя оборонного предприятия подозревают в хищении при выполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год фигурант подавал бумаги, содержащие ложные данные о реальных объемах выполненных работ. На основании этих документов ему незаконно начислялась повышенная заработная плата и различные стимулирующие выплаты.

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Как сообщили в Следственном комитете, по предварительной оценке, сумма ущерба, причиненного Минобороны, составила 10,5 млн рублей. Подозреваемый задержан.

Калининград, Зоя Осколкова

Метки / Коррупция

Генпрокуратура РФ составила обобщенный портрет коррупционера / Главу Западно-Сибирской железной дороги подозревают во взяточничестве / Дело экс-губернатора Челябинской области Юревича будет рассмотрено в московском суде / Бывший замминистра обороны Попов лишен звания, приговорен к 19 годам «строгача» и штрафу 85 млн рублей / Экс-чиновнику Минобороны дали 6 лет «строгача» за взятку в 19 млн рублей / Новый мэр Нововоронежа задержан за взятку через неделю после назначения / Экс-министр тарифной политики Красноярского края арестован по делу о взятке в 5 млн рублей / Вице-губернатора Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве

