Главу оборонного предприятия в Калининградской области подозревают в хищении

В Калининградской области руководителя оборонного предприятия подозревают в хищении при выполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год фигурант подавал бумаги, содержащие ложные данные о реальных объемах выполненных работ. На основании этих документов ему незаконно начислялась повышенная заработная плата и различные стимулирующие выплаты.

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Как сообщили в Следственном комитете, по предварительной оценке, сумма ущерба, причиненного Минобороны, составила 10,5 млн рублей. Подозреваемый задержан.

Калининград, Зоя Осколкова

