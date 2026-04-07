Экс-министр тарифной политики Красноярского края арестован по делу о взятке в 5 млн рублей

Суд арестовал на два месяца экс-министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева по уголовному делу о получении чиновником взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года Ананьев, занимавший должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, и ныне являющийся региональным министром тарифной политики, вступил в преступный сговор с руководителем ООО «Сила Сибири».

«За денежное вознаграждение чиновник обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах. Сумма взятки была определена в размере 10 млн рублей. В ноябре 2022 года подозреваемый получил от представителя компании первую часть суммы – 5 млн руб. Передача денег происходила на парковке у здания торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске», – уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также обратили внимание, что вскоре после взятки министерством был издан приказ о включении фирмы в систему котловых тарифов в качестве территориальной сетевой организации. Однако в дальнейшем из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для ООО «Сила Сибири» в полном объеме не заработал. В апреле 2023 года взяткодатель уведомил чиновника о неисполнении условий соглашения и отказался передавать оставшуюся часть вознаграждения – еще 5 млн рублей.

Экс-министру предъявлено обвинение в получении взятки. Чиновник вину не признает.

Красноярск, Анастасия Смирнова

