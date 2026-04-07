Вторник, 7 апреля 2026, 16:39 мск

Вице-губернатора Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве

Скриншот видео объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). У чиновника в ходе обысков нашли миллионы долларов, евро и рублей.

Коробку заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства. В ходе обысков силовики изъяли в доме чиновника около 7 млн евро, 4 млн долларов и 31 млн рублей наличными.

«Из материалов, представленных суду следует, что в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промышленной зоны на земли среднеэтажной застройки для дальнейшего строительства на указанном участке многоквартирных жилых домов. В январе 2026 года застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной Коробке организации – «Первореченский спортивный клуб» денежные средства в сумме 15 000 000 рублей. При этом Коробка взятые на себя обязательства не исполнил, похитив деньги», – сообщает пресс-служба судов края.

По данным правоохранителей, чиновник также вел незаконную деятельность с депутатами краснодарского заксобрания – бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов.

Кроме того, вице-губернатор выделял десятки миллионов рублей знакомым предприятиям и направлял прибыль на нужды собственной фирмы. Деньги от незаконного обогащения Коробка выводил через ФК «Кубань», передает телеграм-канал «Mash».

Суд оценил имущество вице-губернатора в 100 млрд рублей и отправил чиновника в СИЗО на два месяца.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Министра тарифной политики Красноярского края задержали за взятку / Экс-глава Курской области признал вину в получении взяток и назвал инициатора коррупционной схемы / Бывшего вице-губернатора Алтайского края приговорили к пяти годам тюрьмы / Начальник медцентра Минобороны получил 7,5 лет «строгача» за коррупцию / Задержанные чиновники мэрии Сочи проходят по делу о крупной взятке / В Сочи задержаны вице-мэр и еще двое высокопоставленных чиновников / СК: главе Звездного городка предъявили обвинение в получении еще шести взяток / СК предъявил обвинения сотрудникам «Мособлгаза» обвинение во взяточничестве

