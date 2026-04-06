Министра тарифной политики Красноярского края задержали за взятку

В Красноярском крае министра тарифной политики Александра Ананьева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, преступление было совершено в 2022 году, когда Ананьев занимал пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Чиновник вступил в сговор с представителем ООО «Сила Сибири» и за денежное вознаграждение пообещал способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций.

Министр должен был получить 10 млн рублей за покровительство. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Ананьев занимал пост заместителя министра тарифной политики до 2021 года, а затем возглавил министерство промышленности, энергетики и ЖКХ, после чего в 2023 году перешел на должность министра тарифной политики.

Красноярск, Зоя Осколкова

