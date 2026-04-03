Дело экс-губернатора Челябинской области о взятках ушло в суд

Поступило в суд уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взятках. Его будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска. Информация отражена в картотеке, сообщает «Коммерсант – Южный Урал».

По версии следствия, господин Юревич в 2010-2014 годах в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли более 3,2 млрд руб. Взамен он привлекал их к исполнению госконтрактов на ремонт и содержание региональных дорог. Также губернатор в 2012 году в Челябинске через своего советника Александра Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в сумме 26 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе», на поминает «Коммерсант – Южный Урал». Помимо этого, Михаил Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие – револьвер системы Смита и Вессона калибра 10,67 мм, которое хранил у себя дома до его изъятия в ходе обыска.

Юревич обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также в незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК), Александру Москалюку вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Процесс пройдет в заочном режиме, фигуранты в России не проживают.

Челябинск, Елена Васильева

