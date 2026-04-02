Экс-глава Курской области признал вину в получении взяток и назвал инициатора коррупционной схемы

Бывший губернатор Курской обаласти Алексей Смирнов, обвиняемый по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сегодня в суде подтвердил факты получения незаконных денежных вознаграждений за покровительство компаниям при строительстве различных объектов, в том числе фортификаций, в вверенном ему регионе. Подсудимый в ходе прений в Ленинском районном суде Курска признал вину в полном объеме и заявил, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Max.

Смирнов обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, им заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

В своем выступлении подсудимый перечислил эпизоды передачи ему взяток от нескольких физлиц и коммерческих организаций на общую сумму свыше 21 млн рублей. «Подтверждаю, что получил от Шубина и Дедова... в общей сумме 12 млн 900 (тыс. рублей. – прим. ред.), и также от организации Васильева... в сумме 8 млн рублей», – сказал подсудимый.

Согласно предъявленному обвинению, Смирнов совместно с бывшим заместителем Алексеем Дедовым при посредничестве Дмитрия Шубина получил взятку в размере более 12,9 млн рублей от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000», а также 8 млн рублей от ООО «КТК сервис», аффилированного бывшему депутату Курской облдумы Максиму Васильеву. В интересах последнего по указанию фигурантов должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» заключили договор подряда на строительство фортификационных сооружений в регионе на сумму более 192 млн рублей.

Выступая в суде, Смирнов заявил, что брать взятки с подрядчиков при исполнении госконтрактов ему в 2022 году предложил тогдашний губернатор Роман Старовойт. По его утверждению, Старовойт лично инициировал преступную схему, деньги ему передавались через водителя, передает РИА «Новости». «Состоялся разговор со Старовойтом, который сказал, что было бы неплохо получать с подрядчиков проценты <…> для заключения сделки», – сказал подсудимый.

25 марта Смирнов на допросе заявил, что c февраля 2022-го по август 2024 года Старовойт получил порядка 100 млн рублей в качестве откатов за строительство фортификационных сооружений в регионе. Напомним, Роман Старовойт возглавлял Курскую область с октября 2018 года по май 2024 года. С 14 мая 2024 года он занимал пост министра транспорта РФ. 7 июля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта. В тот же день экс-министр покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в рамках сделки со следствием Смирнов дал признательные показания, согласно которым за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил суммарно в виде откатов со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством оборонительных сооружений на территории Курской области, порядка 30 млн рублей.

Гособвинение попросило суд назначить экс-губернатору наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, штрафом в размере 500 млн рулей, ограничением заниматься определенными видами деятельности, а также конфисковать у него имущество на 20 млн 950 тыс. рублей.

В свою очередь, защита Смирнова попросила суд назначить условный срок, поскольку он признал свою вину и раскаялся. Сам подсудимый заявил, что у него «нет жизненного ресурса» на 15 лет в колонии.

Ленинский районный суд Курска огласит приговор по делу Смирнова 6 апреля.

Курск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

