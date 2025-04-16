Руководили преступной группой: экс-губернатору Курской области и его заместителю предъявлены обвинения

Следственный департамент МВД России предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Алексею Смирнову и его экс-заместителю Алексею Дедову. Как сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк, экс-чиновники руководили преступной группой, похищавшей бюджетные деньги.

Волк уточнила, что бывшие руководители Курской области задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

«В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств», – пояснила официальный представитель МВД.

По ее словам, фигуранты были задержаны 15 и 16 апреля следователями Следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Подозреваемые доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Волк.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции уточнили, что материалы дела уже поступили в Мещанский суд Москвы.

Обновлено. Добавлено. Экс-губернатор уже арестован на два месяца.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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