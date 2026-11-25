Мещанский районный суд санкционировал арест губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о крупной взятке и растрате. Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции Москвы в «Максе».

«Суд избрал в отношении Чибиса Андрея Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Чибис А.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ», – говорится в сообщении.

Судья уточнила, что Чибис обвиняется в двух эпизодах хищения путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает ТАСС.

Защита главы Мурманской области в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения настаивала на домашнем аресте. Адвокат Чибиса Руслан Закалюжный сообщил журналистам, что его подзащитный не признает вину. Защита обжалует арест, добавил он.

Чибис был задержан в Москве 23 ноября. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что Чибису и его соучастникам инкриминируется хищение более 39 млн рублей средств минстроя Мурманской области, растрата свыше 1 млрд рублей средств регионального минтранса, выделенных на реконструкцию трассы Апатиты – Кировск, и незаконные валютные операции.

Чибис стал губернатором Мурманской области в марте 2019 года, до этого он работал в Минстрое России и главным государственным жилищным инспектором страны, некоторое время совмещая должности.

Москва, Наталья Петрова

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