Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан за несколько преступлений. Как пояснила руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк, следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции.

Чибис был задержан в Москве 23 ноября в порядке статьи 91 УПК РФ. По данным ТАСС, меру пресечения Чибису могут определить 24 ноября. Ряд СМИ писали, что Чибис перед явкой на допрос изъявлял желание добровольно покинуть пост главы Мурманской области и уйти на СВО.

Напомним, что Чибис стал губернатором Мурманской области в 2019 год, до этого он работал в Минстрое России и главным государственным жилищным инспектором страны, некоторое время совмещая должности.

Как сообщает РИА «Новости», Чибис задекларировал за 2025 год доход в 5,1 миллиона рублей, а среди имущества – таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании и три участка под Мурманском.

Декларация публиковалась в связи с выдвижением Чибиса на выборах депутатов Госдумы в составе региональной группы, в которую входят Мурманская область и Карелия. Как следует из документов, на момент подачи сведений на банковских счетах Чибиса находились 7,2 миллиона рублей.

В собственности губернатора были указаны три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье. Также Чибис задекларировал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD. На шести банковских счетах Чибиса лежит 7,216 миллиона рублей.

Москва, Елена Васильева

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