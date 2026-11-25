Следствие направило в Мещанский районный суд Москвы ходатайство о заключении под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранее задержанного по уголовному делу о хищениях и растрате. Это следует из базы данных суда, сообщает РИА Новости.

Согласно этим данным, ходатайство будет рассмотрено в среду, 25 ноября.

Чибиса задержали в Москве 23 ноября. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что группе фигурантов инкриминируются хищение более 39 млн рублей средств минстроя Мурманской области, растрата свыше 1 млрд рублей средств регионального минтранса, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконные валютные операции.

Уголовное дело расследуется по статьям об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ) и переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

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